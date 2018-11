Solari blijft trainer van Real Madrid: contract tot 2021

Santiago Solari blijft de trainer van Real Madrid. De Koninklijke maakt dinsdagavond via de officiële kanalen bekend dat de voormalig middenvelder het vertrouwen krijgt en zijn aflopende contract met twee jaar heeft verlengd. De 42-jarige Solari ligt nu tot medio 2021 vast in het Santiago Bernabéu.

Solari speelde vijf jaar voor Real Madrid en kwam ook nog uit voor onder meer Atlético Madrid en Internazionale. De Argentijn ging na zijn loopbaan aan de slag als jeugdtrainer bij Real en was van 2016 tot oktober jongstleden de eindverantwoordelijke bij het tweede, Real Madrid Castilla. Hierop volgde hij Julen Lopetegui op als coach van het eerste elftal.

Onder leiding van El Indiecito werd er gewonnen van UD Melilla, Real Valladolid, Viktoria Plzen en Celta de Vigo, met een doelsaldo van +15. Sinds 1929 was er geen trainer van Real Madrid meer die in zijn eerste vier duels zo goed presteerde als Solari. Voorzitter Florentino Pérez heeft daarom besloten om het vertrouwen te geven aan Solari.

Real is bezig aan een teleurstellend seizoen. De 33-voudig kampioen staat na twaalf speelronden met twintig punten op de zesde plaats in LaLiga en heeft vier punten minder dan koploper Barcelona. De strijd om de Europese Supercup ging verloren tegen Atlético Madrid, maar in Groep G van de Champions League staat men er wel goed voor. Real heeft negen punten en kan de knock-outfase bijna niet meer ontlopen.