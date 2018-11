Verratti biedt excuses aan: ‘Ik heb er een potje van gemaakt’

Marco Verratti is niet bezig met een transfer. De 26-jarige Italiaan is een van de meest felbegeerde controlerende middenvelders van de wereld en zou in de belangstelling staan van onder meer Juventus en Barcelona. Verratti committeert zich echter aan Paris Saint-Germain, vertelt hij in de Italiaanse media.

“Ik denk niet aan verandering. Het maakt mij niet uit wat de media en de journalisten zeggen, of het nou positief of negatief is. Ik speel voor een club die mij vertrouwt en die dat ook altijd heeft laten zien”, zo wordt Verratti geciteerd. “Ik zit hier nu zeven jaar en heb nog nooit een probleem gehad met de coach. De club doet ook ieder jaar grote aankopen.”

“Sinds Zlatan Ibrahimovic is vertrokken, draag ik meer verantwoordelijkheid. Ik wil door blijven gaan en iets belangrijks winnen.” Verratti bereidt zich met de nationale ploeg van Italië momenteel voor op de Nations League-wedstrijd tegen Portugal en op het oefenduel met de Verenigde Staten. De afgelopen dagen werd er in Italië veel over Verratti geschreven.

De spelmaker zat onlangs namelijk met een slok op achter het stuur en moest een nacht in de cel blijven. Volgens Verratti was het dan ook ‘een moeilijke week’: “Ik heb er een potje van gemaakt en dat kan je niet doen wanneer je een grote club vertegenwoordigt. Ik bied daar mijn excuses voor aan en kijk nu weer vooruit.”