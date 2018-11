Derksen: ‘Ik was voor zijn salaris mijn hele leven blijven zitten’

FC Groningen maakte maandag bekend dat algemeen directeur Hans Nijland na bijna 23 jaar vertrekt bij de club. Aan het einde van de huidige voetbaljaargang zet de sportbestuurder er een punt achter. Johan Derksen is verrast door het aftreden van Nijland. “Ik was voor zijn salaris mijn hele leven blijven zitten”, aldus de analyticus tegenover het Dagblad van het Noorden.

“Toen ik nog actief was in de voetballerij, heb ik weleens vernomen dat hij de best betaalde directeur op de Nederlandse velden was. Terwijl hij het geld helemaal niet nodig had, want Hans was al financieel onafhankelijk toen hij bij FC Groningen begon”, vervolgt Derksen, die Nijland omschrijft als 'een aardige man in de omgang' die van 'grote waarde' is geweest voor Groningen.

“Toch begon ik me een paar jaar geleden wel zorgen over hem te maken. Hans kreeg megalomane neiginkjes. Hij vergaderde meer met de KNVB in Zeist dan dat hij op zijn eigen winkel paste”, aldus Derksen, die beaamt dat Nijland tot een uitstervend ras voetbaldirecteuren behoort. “De echte characters verdwijnen overal. Daarvoor komen steeds meer saaie managers in de plaats, die alleen maar marketingtaal kunnen uitkramen. Van die jongens in snelle pakken die alleen maar Engels lijken te spreken en niet weten of er lucht of zand in een bal zit.”

Maandagmiddag gaf Nijland op een persconferentie meer duidelijkheid over zijn vertrek. “Het is een moeilijk besluit geweest. De gedachte speelde al wat langer, sinds eind vorig seizoen. Ik ben er van overtuigd dat het goed is voor de club dat er een ander komt. Iemand met andere ideeën, inzichten en andere kwaliteiten. Ik heb een prachtige tijd gehad bij de club, maar het kost zo ontzettend veel energie. Nu is er duidelijkheid en kan er naar een nieuwe directeur worden gezocht.”

Nijland heeft nog geen idee wat hij na zijn periode bij de Trots van het Noorden gaat doen. “Ik ben na 30 juni niet meer beschikbaar voor de pers. Ik wil met mijn kleinkinderen lekker naar de FC gaan, het liefst bij de ultra's, en dan lekker mekkeren op de club. Naar de KNVB of ECV? Daar ben ik totaal ongeschikt voor, daar ligt mijn kracht niet. Ik keer niet terug in het voetbal. Misschien als voorzitter van HSC in Hoogezand”, wordt Nijland geciteerd door RTV Noord.