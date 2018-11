‘Feyenoord zou niet zo gek zijn, hij heeft meer in zijn mars dan Larsson’

Brandley Kuwas liet in de voorbije jaren al meerdere malen weten graag eens een stap omhoog te willen maken en Peter Boeve vindt dat de aanvaller van Heracles Almelo hier inmiddels klaar voor is. De voormalige verdediger hield de verrichtingen van de vleugelspits tegen Feyenoord in de gaten voor De Telegraaf en denkt dat Kuwas prima uit de voeten zou kunnen bij de tegenstander van zondag.

“Die jongen timmert al langere tijd aan de weg en laat telkens zijn kwaliteiten weer zien. Hij verdient eigenlijk een groter podium. Dat is immers de beste manier om beter te worden. Wanneer je dagelijks traint met goede spelers om je heen, word je zelf ook sterker”, vertelt hij. Boeve is van mening dat Kuwas inmiddels klaar is voor die stap en denkt dat een transfer naar De Kuip voor beide partijen weleens gunstig uit zou kunnen pakken.

“Feyenoord zou in dat opzicht niet eens zo'n gekke optie zijn. Hij heeft immers meer in zijn mars dan bijvoorbeeld Sam Larsson. Die vond ik wederom niet best”, vervolgt hij zijn verhaal. Boeve noemt Kuwas een complete speler, die buitenom en binnendoor kan gaan en verder ook een goed schot en een prima voorzet in huis heeft.

“Daarnaast is het een sterke voetballer, die ook zijn fysiek gebruikt. Tegen Feyenoord liet hij Calvin Verdonk meermaals zijn hielen zien. Die jongen werd gedevalueerd”, sluit Boeve af. De 26-jarige Kuwas speelt sinds medio 2016 voor Heracles en was namens de Almeloërs in 80 officiële duels goed voor 18 goals en 32 assists. De rechtsbuiten ligt nog tot het einde van dit seizoen vast in het Polman Stadion, al heeft Heracles wel de optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen.