‘Het is beter om te wachten, dan om nu bij een club als Real in te stappen’

Antonio Conte was volgens berichten in Spanje de voornaamste kandidaat om Julen Lopetegui op te volgen bij Real Madrid, maar het lijkt er inmiddels op dat interim-trainer Santiago Solari het seizoen af mag maken in het Santiago Bernabéu. Conte zelf vindt dit waarschijnlijk geen probleem, aangezien hij voorlopig niet van plan lijkt om weer ergens in te stappen.

“Real Madrid? Zoals ik er tegenaan kijk, is het beter om tot het einde van het seizoen te wachten in plaats van nu op een rijdende trein te springen”, vertelde de Italiaan maandagmiddag bij Sky Sports. “Ik wil tot juni wachten voordat ik aan een nieuw project begin. Al kan het ook zo zijn dat ik over drie maanden van gedachten verander en alles weer ontken, maar ik heb er altijd zo over gedacht.”

De eerder dit seizoen bij Chelsea ontslagen Conte was in het verleden als trainer actief bij onder meer Juventus, Siena en Atalanta en een terugkeer naar de Serie A lijkt de voorkeur te genieten: “Natuurlijk, ik ben Italiaan en ik hou ervan om daar te wonen en te trainen. We hebben op dit moment natuurlijk te maken met de ongelooflijke dominantie van Juventus, maar de achtervolgers worden elk jaar sterker.”

“Of ik erover nadenk dat ik nu bij Juventus nog met Cristiano Ronaldo zou kunnen trainen? Nee, dat doe ik niet. Ik ben tevreden met de spelers die ik onder mijn hoede heb gehad en de prijzen die ik heb gewonnen. Juventus blijft groeien en doet het ook op zakelijk vlak geweldig, ze hebben grote aankopen gedaan en hebben Massimiliano Allegri een geweldige deal gegeven.”