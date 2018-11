Opta Team van de Week: Ajax en PSV hofleverancier na klinkende zeges

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ajax won zondag met 1-7 bij Excelsior en PSV was zaterdag met 1-4 te sterk voor De Graafschap. Beide topclubs zijn met drie spelers hofleverancier deze week.

Doelman: Eduardo (Vitesse), statistiek: 6 reddingen – De doelman verrichtte zes reddingen tegen FC Utrecht, een gedeeld persoonlijk record in een Eredivisieduel dit seizoen (ook 6 tegen PSV en PEC Zwolle).

Rechtsback: Denzel Dumfries (PSV), statistiek: 123 balcontacten – De verdediger had tegen De Graafschap 123 balcontacten, minimaal 31 meer dan iedere andere speler van PSV.

Centrale verdediger: Sven van Beek (Feyenoord), statistiek: 12 balheroveringen – Van Beek had twaalf balheroveringen tegen Heracles Almelo, slechts één keer won de verdediger vaker balbezit in een Eredivisieduel voor Feyenoord (17 keer op 13 september 2015 tegen Willem II).

Centrale verdediger: Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord), statistiek: 7 gewonnen duels – Voor het eerst sinds 17 december 2017 wist Feyenoord de nul te houden in een Eredivisieduel op vreemde bodem (toen 0-7 op bezoek bij Sparta Rotterdam).

Linksback: Caner Cavlan (FC Emmen), statistiek: 5 schoten – Cavlan was direct betrokken bij vier van de laatste zes competitiedoelpunten van FC Emmen (1 goal, 3 assists), waaronder een treffer en een assist tegen NAC Breda.

Middenveld: Lasse Schöne (Ajax), statistiek: 74 passes – Sinds zijn komst naar Ajax in 2012 scoorde Lasse Schöne vaker uit een directe vrije trap in de Eredivisie dan iedere andere speler (11 keer).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), statistiek: 2 schoten, 2 doelpunten – Voor het eerst sinds 18 november 2017 maakte Donny van de Beek meer dan één doelpunt in een Eredivisieduel, toen scoorde hij drie keer uit bij NAC Breda.

Middenveld: Martin Ødegaard (Vitesse), statistiek: 3 schoten op doel – Martin Ødegaard scoorde met zijn eerste schot uit een directe vrije trap voor Vitesse in de Eredivisie.

Aanval: Hakim Ziyech (Ajax), statistiek: 6 schoten, 9 kansen gecreëerd – Hakim Ziyech (1 goal, 1 assist) werd de eerste Ajax-speler die bij vijftien schoten de schutter of aangever was in een uitduel in de Eredivisie sinds Christian Eriksen op 25 november 2012 tegen Roda JC (18).

Aanval: Luuk de Jong (PSV), statistiek: 6 schoten – Luuk de Jong maakte zijn achttiende en negentiende Eredivisietreffer van het kalenderjaar, hij maakte nu al meer doelpunten dan de Eredivisietopscorers van 2017 (17, Mimoun Mahi en Marco van Ginkel).

Aanval: Steven Bergwijn (PSV), statistiek: 6 kansen gecreëerd – Steven Bergwijn creëerde voor het eerst in zijn loopbaan zes kansen in een Eredivisieduel (1 assist); hij gaf zes assists in zijn laatste zes Eredivisieduels, evenveel als in zijn 35 competitieduels daarvoor.