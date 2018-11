‘Het was niet lang nadenken: mijn toekomst ligt bij Feyenoord’

Sven van Beek zette maandag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord. De verdediger tekende bij tot medio 2021 en begon zondag in de basis. De voormalig jeugdinternational maakte de negentig minuten vol tegen Heracles Almelo (0-2 winst).

Van Beek verving de zieke Eric Botteghin en vormde samen met Jan-Arie van der Heijden het hart van de defensie. “Ik vind dat ik een uitstekende wedstrijd heb gespeeld. Ik was aanwezig. Ik denk ook dat dat moet als je jezelf weer wilt laten zien”, zegt hij voor de camera van RTV Rijnmond.

Van Beek voegt eraan toe dat hij nauwelijks heeft hoeven twijfelen over de aanbieding van Feyenoord: “Feyenoord is een fantastische club. Ik ben hier opgegroeid. Het was ook niet lang nadenken. Mijn toekomst ligt nog steeds bij Feyenoord.”

Van Beek maakte ruim vijfenhalf jaar geleden zijn debuut in een bekerwedstrijd tegen PSV. In totaal speelde de stopper tot nu toe 131 officiële wedstrijden in het eerste van Feyenoord, waarin hij vijf keer tot scoren kwam. Met Giovanni van Bronckhorst als trainer won Van Beek meerdere prijzen met Feyenoord, waaronder de landstitel in het seizoen 2016/17.