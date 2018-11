Koeman bewijst zichzelf goede dienst met tweede zege in drie duels

Erwin Koeman blijft het uitstekend doen als interim-trainer van Fenerbahçe. Sinds het ontslag van Phillip Cocu werd er gewonnen van Anderlecht en werd er knap gelijkgespeeld tegen Galatasaray. Zondagavond boekte Fenerbahçe in het eigen Sükrü Saracoglu Stadion een 2-0 overwinning op Alanyaspor.

De Gele Kanaries hebben de degradatiezone in de Süper Lig door de zegepraal verlaten. Zij staan nu met dertien punten op de twaalfde plaats, terwijl Alanyaspor een punt minder heeft en veertiende staat. Koeman en co namen in het eerste halfuur reeds afstand van de tegenstander, want André Ayew en Michael Frey scoorden in de minuten 19 en 31.

Frey had al eerder de score kunnen komen, maar zijn bal achter het standbeen bleek een prooi voor de doelman. Ayew scoorde met een schot in de verre hoek en Frey kopte de 2-0 tegen de touwen. Ook na de pauze slaagde Alanyaspor er niet in om iets terug te doen en zodoende boekte Koeman zijn derde overwinning als tussenpaus bij Fenerbahçe. Of hij langer mag aanblijven als eindverantwoordelijke, daar komt mogelijk snel duidelijkheid over.