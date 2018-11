‘Dat we onszelf nu hebben beloond, geeft een heerlijk gevoel’

FC Emmen boekte zaterdagavond de eerste thuisoverwinning ooit in de Eredivisie. NAC Breda werd in Drenthe met 2-0 verslagen, door doelpunten van Caner Cavlan en Jafar Arias. Trainer Dick Lukkien reageert na afloop blij en opgelucht voor de camera’s van FOX Sports en spreekt van een ‘beloning’.

“Na de 2-0 was er sprake van grote opluchting. Hier zaten we echt tegenaan te hikken. De jongens hebben hier dag in dag uit keihard voor gewerkt, daarom ben ik heel blij dat we onszelf eindelijk eens belonen. De eerste helft was niet om aan te gluren, want de afstanden tussen de spelers waren te groot. Dat hebben we halverwege benoemd en daarna ging het beter”, zegt Lukkien, die zijn ploeg pas na rust zag weglopen bij NAC Breda.

“De keeper van de tegenpartij is altijd heel goed tegen ons, het hele seizoen al. Dat was nu ook weer het geval, maar gelukkig wisten we hem twee keer te omzeilen”, vervolgt de oefenmeester. FC Emmen heeft na twaalf wedstrijden dertien punten en bezet daarmee de twaalfde plaats in de Eredivisie.

“Als je naar deze competitie kijkt, hebben we het best aardig gedaan. We hebben te weinig punten bij elkaar gespeeld en twee enorme tikken gehad tegen Ajax (5-0, red.) en PSV (6-0, red.), maar daarbuiten was ik al niet ontevreden over de manier waarop we speelden. Dat we onszelf nu hebben beloond, geeft een heerlijk gevoel”, besluit Lukkien. Na de interlandperiode wacht voor Emmen het thuisduel met Excelsior.