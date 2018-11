NAC Breda zakt door ondergrens: ‘De tweede helft was echt heel slecht’

Als FC Groningen zondag wint van sc Heerenveen, dan is NAC Breda de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. De Parel van het Zuiden sneed zichzelf zaterdag in de vingers door te verliezen tegen FC Emmen: 2-0. Menno Koch baalde na afloop als een stekker.

“We begonnen in de eerste helft goed, maar door onze eigen fouten komen zij in de wedstrijd. Dat was na rust extreem het geval. Uiteindelijk valt de 1-0 uit de kluts, dat roep je over jezelf af. De tweede helft was echt heel slecht”, aldus de aanvoerder voor de camera van FOX Sports.

????| NAGENIETEN!

De boys vieren het feest met de supporters na de eerste thuisoverwinning!????#EMMnac #FCEMMEN #HIERKOMIKWEG pic.twitter.com/JgEGMt4P8n — FC Emmen (@FC_Emmen) 10 november 2018

Het NAC van trainer Mitchell van der Gaag verloor drie wedstrijden niet meer, maar aan die ‘goede reeks’ kwam zaterdag dus een einde: “Toch moeten we doorgaan. We moeten vasthouden aan die vorige wedstrijden en er na de interlandbreak gewoon weer staan.”

NAC neemt het op 24 november in het eigen Rat Verlegh Stadion op tegen Ajax. Het FC Emmen van Lukkien staat door de eerste thuiszege van het seizoen op de twaalfde plaats. De promovendus treft na de interlandperiode Excelsior, op 25 november.