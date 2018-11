FC Emmen beleeft prachtavond en vergroot zorgen NAC Breda

De zorgen bij NAC Breda worden groter en groter. De Parel van het Zuiden won dit seizoen pas twee keer in de Eredivisie en ging zaterdagavond met 2-0 onderuit bij promovendus FC Emmen, dat nu twaalfde staat. De club uit Brabant heeft één punt meer dan FC Groningen, maar de hekkensluiter speelt zondag nog tegen sc Heerenveen.

FC Emmen en NAC deden in de eerste helft weinig voor elkaar onder en kregen allebei kansen om de score te openen. De eerste serieuze poging was voor Glenn Bijl, die na tien minuten na een mooie pass van Jafar Arias over mikte. Later werd een schot van Caner Cavlan geblokt en ging een kopbal van Nick Bakker niet ver naast. NAC focuste zich wat meer op de tegenaanval en werd gevaarlijk via onder anderen Gianluca Nijholt.

Er werd in het eerste bedrijf niet gescoord aan De Oude Meerdijk, maar na de pauze kwam het scorebord alsnog in beweging. FC Emmen kwam sterk uit de kleedkamer, kreeg een goede kans in de persoon van Bijl en kreeg na een uur loon naar werken. Cavlan schoot de bal na een hoekschop van dichtbij binnen: 1-0. Trainer Mitchell van der Gaag greep meteen in: Marwin Reuvers werd geslachtofferd ten faveure van Arno Verschueren.

Twintig minuten voor tijd voorkwam Benjamin van Leer met een redding op een schot van Jansen de 2-0, terwijl een poging van Giovanni Korte aan de andere kant werd geblokt. Tien minuten voor tijd trof Bijl de paal, maar het bleek uitstel van executie te zijn voor NAC. Twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd mikte Arias raak na een voorzet vanaf de linkerflank van Cavlan. FC Emmen boekte zo de derde overwinning van het seizoen.