Van Bommel: ‘Ik houd niet alleen aan hem vast omdat er over geschreven wordt’

PSV won zijn eerste elf wedstrijden van het nieuwe Eredivisie-seizoen en doet dat in bijna elk duel met dezelfde basiself. Trainer Mark van Bommel werd door blessures bij Pablo Rosario, Daniel Schwaab en Steven Bergwijn enkel een keer gedwongen om met Dante Rigo, Trent Sainsbury en Donyell Malen te starten, maar kiest verder doorgaans voor dezelfde namen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat Gastón Pereiro de miljoenenaankoop Érick Gutiérrez nog op de bank houdt.

Pereiro krijgt nog weleens de kritiek te horen dat hij in sommige wedstrijden onzichtbaar is: “Maar hij brengt wat wij van hem vragen. En als dat niet zo zou zijn, dan zijn we daar met hem mee bezig. Zo geldt dat voor elke speler”, legt Van Bommel uit aan De Telegraaf. De trainer is van mening dat de Uruguayaan over specifieke kwaliteiten beschikt, die passen bij de sterke punten van de andere spelers die op het veld staan.

“Hij is van waarde en moet net als het hele elftal nog stappen maken. Als het team beter draait, gaat hij ook nog beter voetballen. Het is niet zo dat ik er bewust aan vasthoud, omdat er over geschreven wordt. Dat zou heel slecht zijn”, vervolgt de oefenmeester zijn verhaal. Van Bommel stelt naar eigen zeggen het elftal op waarmee zijn ploeg de grootste kans maakt om te winnen: “Dat is nu acht van de elf keer dezelfde ploeg geweest.”

“De ene trainer zegt: je moet wisselen, want je hebt zoveel goede spelers en moet iedereen tevreden houden. Wij doen dat niet”, vervolgt hij. De trainer vindt echter wel dat er buiten de basiself genoeg goede spelers in zijn selectie zitten en noemt interne concurrentie ook noodzakelijk: “Maar nu hebben we dus elf keer gewonnen. Dus kan je het ook uitleggen als: waarom zou je moeten wisselen?” De Graafschap is zaterdagavond de eerstvolgende tegenstander van de Eredivisie-koploper.