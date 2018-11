Ibrahimovic in contact met oude werkgever: ‘Ze willen dat ik terugkom’

Zlatan Ibrahimovic wordt de laatste tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Europa, waarbij AC Milan onder meer als optie wordt genoemd. De Zweedse spits weet niet of hij terugkeert bij de Italiaanse club. Ook Paris Saint-Germain hengelt naar de diensten van Ibrahimovic, maar de ervaren aanvaller houdt de boot voorlopig af.

“Het is waarschijnlijker dat ik terugkom naar Milan dan dat Arsène Wenger naar Milan gaat”, zegt Ibrahimovic in een interview met L’Équipe. “Ik denk niet dat hij naar Italië wil gaan en zo'n uitdaging wil aangaan. Milan is geen gemakkelijke klus”, aldus de 37-jarige spits van Los Angeles Galaxy, die zelf nog niet te weten wat hij in de toekomst gaat doen.

“Ik heb een uitdaging nodig. Ik wil niet dat naar een club, simpelweg omdat ik Zlatan Ibrahimovic ben. Ik wil het verschil maken. Dat heb ik altijd gedaan, overal.” De veteraan is nog altijd goed bevriend met Maxwell, die nu directeur is bij PSG. “Hij probeert de club te laten groeien. Hij is gelukkig en ik ben blij voor hem. We praten bijna dagelijks met elkaar over de telefoon.”

“PSG wil dat ik terugkom om voor de club te werken, trouwens. Als ik terugkeer naar PSG, dan alleen om de baas te zijn. Dat is de enige manier om terug te keren. Er zijn geen andere functies voor mij. Maar dat is niet voor nu. Ik ben nog een actieve speler en wil nog voetballen. Als ik besluit wat ik ga doen, zal ik het de wereld wel vertellen", besluit Ibrahimovic.