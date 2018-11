Klap voor Brands: Everton wordt bestraft voor verleiden van jeugdspeler

Everton mag twee jaar lang geen spelers voor de jeugdopleiding aantrekken die in de anderhalf jaar daarvoor bij een andere Engelse club hebben gespeeld. De club uit Liverpool heeft die straf opgelegd gekregen omdat men de reglementen omtrent het aantrekken van jeugdspelers heeft overtreden. Bovendien moet de werkgever van directeur voetbalzaken Marcel Brands een boete van 575.000 euro betalen.

De competitieorganisatie van de Premier League laat via de officiële kanalen weten dat Everton de regels heeft overtreden door ten minste zes voetballers ‘stimulansen’ aan te bieden om bij de club te komen voetballen. Het ging volgens de Daily Telegraph om onder anderen een jongen van ‘elf, twaalf jaar’ van Cardiff City die inmiddels is vertrokken naar Manchester United.

Everton bood de speler naar verluidt aan om een huurwoning voor hem en zijn ouders te betalen en om een toelage van 700 euro per maand uit te keren. Toen hoofdscout Martin Waldron te horen kreeg dat zoiets ten strengste wordt afgekeurd door de FIFA, trok hij de stekker uit de deal. Het talentje van Cardiff tekende uiteindelijk bij Manchester United.

Everton stelde een intern onderzoek in en besloot Waldron op non-actief te zetten. In een statement laat de club weten dat men ‘buitengewoon teleurgesteld is’ over ‘de praktijken die zijn voorgevallen en die niet in overeenstemming zijn met onze waarden en die dus ook niet aanvaardbaar zijn voor Everton.” The Toffees beloven dat zij er alles aan zullen doen om in de toekomst niet opnieuw de fout in te gaan.