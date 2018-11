‘Het voelde vreemd om de uitkleedkamer binnen te lopen bij Juventus’

Paul Pogba kreeg woensdagavond een warm welkom van de supporters van Juventus. De middenvelder van Manchester United, die tussen 2012 en 2016 voor de Italiaanse grootmacht speelde, salueerde de thuissupporters voor- en na de met 1-2 gewonnen Champions League-wedstrijd en maakte na afloop een ronde door het Juventus Stadium. Zijn terugkeer in Turijn liet hem niet onberoerd, zo erkent Pogba bij Sky Italia.

Manchester United kwam na rust op achterstand door een prachtig doelpunt van Cristiano Ronaldo, maar een late vrije trap van Juan Mata en een eigen doelpunt van Leonardo Bonucci leverden the Red Devils toch de drie punten op. "Toen we op 1-2 kwamen, vierde ik dat niet. Dat voelde te vreemd aan, Ik zag veel mensen die ik goed ken", vertelt Pogba, die spreekt van een 'heel warm welkom'. "We speelden tegen een fantastische ploeg en we hadden deze overwinning echt nodig", voegt hij toe.

Een 'echte' terugkeer bij Juventus sluit Pogba niet uit. "Wie weet? Er wordt veel over gesproken, maar ik ben blij om voor Manchester United te spelen", maakt de Fransman duidelijk. "Het was heel mooi om hier terug te keren, maar het voelde wel vreemd om de 'uitkleedkamer' binnen te stappen. Ik was zo gewend aan de kleedkamer van Juve. Ik was erg geroerd door de reactie van de supporters. Ik mis ze en ik mis het Italiaanse voetbal."

Trainer Massimiliano Allegri van Juventus baalt van de wijze waarop zijn ploeg de wedstrijd verloor. Hij merkt op dat Manchester United uit open spel weinig gevaar stichtte. "De enige manier waarop Manchester United zou kunnen scoren, was uit standaardsituaties. En die kansen gaven wij ze", zegt Allegri. "We staan niettemin nog altijd bovenaan in de groep. Het is niet vreemd om een keer te winnen en te verliezen van Manchester United, maar wel als je kijkt naar het verloop van de wedstrijden."

"Voor de lange termijn is dit misschien wel goed voor ons, want we moeten leren om niet in slaap te vallen op zulke momenten. Afgelopen weekend speelde Manchester United in de Premier League op dezelfde manier. Ze deden tachtig minuten lang heel weinig en wonnen op een soortgelijke manier", doelt de oefenmeester op de 1-2 zege op Bournemouth. "Ik kan mijn team een compliment maken voor een goed optreden, maar zonder resultaat is dat niet zoveel waard."