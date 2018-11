Bayern verslaat AEK Athene en neemt koppositie van Ajax over

Bayern München is de nieuwe koploper in groep E van de Champions League. De Duitse grootmacht was woensdagavond in de Allianz Arena te sterk voor AEK Athene. De Grieken gingen met 2-0 onderuit en werden derhalve zonder punten huiswaarts gestuurd. Omdat Ajax met 1-1 gelijkspeelde tegen Benfica, is Bayern de nieuwe koploper in de poule.

Bayern is nog altijd op zoek naar de vorm van weleer en liet dat afgelopen weekend nog maar eens zien, toen er thuis niet gewonnen werd van SC Freiburg (1-1). Ook tegen AEK was het in de openingsfase allesbehalve overtuigend wat de ploeg van trainer Niko Kovac liet zien, want al na vijf minuten ontsnapte Bayern aan een achterstand. Konstantinos Lambropoulos kopte maar net naast vanuit een hoekschop van Petros Mantalos. Het duurde niet lang voordat Bayern de controle over de wedstrijd had. De thuisploeg dicteerde en zocht naar openingen.

AEK hield stand en had daar veel overtredingen voor nodig. Na een half uur spelen was het Uros Cosic die de fout in ging in het strafschopgebied. Hij trok Robert Lewandowski naar de grond, die zelf plaats nam achter de bal en Bayern op een 1-0 voorsprong schoot. Vijf minuten later kreeg Thomas Müller een goede kans om de score te verdubbelen, maar zijn kopbal trof geen doel.

Na rust was het spelbeeld niet onveranderd. De kansen waren voor Bayern, maar het ontbrak bij de Duitsers bij in de afronding. Leon Goretzka kreeg een grote kans om de score uit te breiden, maar zijn schot mistte kracht. AEK mocht lang blijven hopen op een resultaat, maar daar maakte Lewandowski twintig minuten voor tijd een einde aan. De Pool kreeg de bal voor zijn voeten en bepaalde de eindstand op 2-0.