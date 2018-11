Ajax Onder-19 geeft 1-3 voorsprong uit handen tegen Benfica

Ajax Onder-19 heeft woensdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Benfica in de Youth League. Na een vroege 1-0 achterstand kwamen de bezoekers op een 3-1 voorsprong, maar in de slotfase kwam Benfica sterk terug. Het duel eindigde uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel, daar waar de Portugezen vlak voor tijd nog goede kansen kreeg om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen.

Ajax had twee weken geleden al met 3-0 afgerekend met de leeftijdsgenoten van de Portugese topclub. In de wetenschap dat Bayern München eerder op de middag al met 2-0 had gewonnen van AEK Athene, moest de ploeg van trainer John Heitinga winnen om de Duitse grootmacht op afstand te houden én Benfica niet dichterbij te laten komen. Voor eigen publiek gingen de Portugezen sterk van start en kwam het al vroeg op voorsprong. Mitchel Bakker ging na negen minuten spelen de fout in door een penalty te veroorzaken. Doelman Issam El Maach was er dichtbij, maar hij slaagde er niet in om de inzet van Nuno Santos te keren. Vlak na de 1-0 kreeg Ajax een goede kans om langszij te komen. Ryan Gravenberch probeerde het van afstand en zag Celton Biai geweldig redding brengen.

In de slotfase van de eerste helft schroefde Ajax het tempo op. Brian Brobbey had een goede steekpass in huis op Jurgen Ekkelenkamp, die oog in oog met de keeper niet wist te scoren. Op slag van rust was het toch nog raak voor de Amsterdammers. Na een goed lopende aanval stuurde Quinten Timber ploeggenoot Noa Lang richting de achterlijn, die de bal aflegde op Brobbey. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje om zijn eerste doelpunt in de Youth League te maken.

Direct na rust ging Ajax op jacht naar de voorsprong en die werd al na 48 minuten spelen gevonden. Ekkelenkamp kreeg de bal vanuit de kluts voor zijn voeten in het strafschopgebied, dribbelde richting het doel en wist doelman Biai te verrassen in de korte hoek. De talenten van Heitinga hadden de gewenste voorsprong, maar namen daar geen genoegen mee. Benfica werd teruggedrongen en het was wachten op de 1-3. Deze viel uiteindelijk na een klein uur spelen. Op aangeven van Lang pegelde de Duitse aanvaller Nicolas Kühn de bal onhoudbaar tegen de touwen.

Benfica leek rijp voor de slacht en Ajax Onder-19 kreeg kansen om de score verder uit te bouwen. Biai bleek echter een lastig te passeren sluitpost en ondanks meerdere doelpogingen wist Ajax niet te scoren en bleef de thuisploeg in leven. Sterker nog, twintig minuten voor tijd kwam Benfica terug in de wedstrijd. Opnieuw deelde scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoechea een strafschop uit, dit keer na een overtreding van Sven Botman. Tiago Dantas stuurde El Maach de verkeerde hoek in en tekende voor de aansluitingstreffer: 2-3.

Het geloof bij Benfica was helemaal terug en de druk op de achterhoede van Ajax werd alsmaar groter. Het duurde dan ook niet lang voordat de 3-3 viel. Tien minuten voor tijd dook Goncalo Ramos op voor het doel en kopte hij de gelijkmaker achter El Maach. In de slotfase kreeg Benfica nog de beste kansen om de wedstrijd te winnen, maar gescoord werd er niet meer. Door het gelijkspel blijft Ajax koploper, maar ziet het Bayern en Benfica tot op een punt naderen.