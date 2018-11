‘Als ik Barcelona was, zou ik 120 miljoen euro bieden’

Milan Skriniar maakte in de zomer van 2017 voor dertig miljoen euro de overstap van Sampdoria naar Internazionale, maar is nu veel meer waard. Als het aan Luciano Spalletti ligt tenminste, want de trainer taxeert de 23-jarige stopper uit Slowakije op honderd miljoen euro. Skriniar heeft nog een contract tot medio 2022.

“Hoeveel Skriniar waard is? Honderd miljoen euro. Als ik Barcelona was, zou ik 120 miljoen bieden en zeggen: ‘die extra twintig miljoen is de fooi’. Als ik Real Madrid was, zou ik 140 miljoen bieden en zeggen: ‘die extra veertig miljoen is de fooi’”, aldus Spalletti dinsdagavond in de Italiaanse media.

Zijn Internazionale speelde met 1-1 gelijk tegen Barcelona en Skriniar was mogelijk de beste man aan de kant van i Nerazzurri. Met zijn optreden zal hij zich waarschijnlijk nadrukkelijker in de kijker hebben gespeeld bij geïnteresseerde clubs. Skriniar zou immers al op het lijstje staan bij Manchester United, Manchester City, Barcelona en Bayern München.

Skriniar komt uit de jeugdopleiding van MSK Zilina en via Sampdoria kwam hij vorig jaar dus in het Giuseppe Meazza terecht. De 21-voudig international maakte op 20 augustus 2017 zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever en staat inmiddels op 53 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was Skriniar goed voor vier doelpunten.