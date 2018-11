Pogba: ‘Dat hij mij de aanvoerdersband heeft afgenomen, verandert niets’

Paul Pogba droeg door een blessure bij Antonio Valencia in de eerste twee wedstrijden van dit seizoen de aanvoerdersband bij Manchester United, maar trainer José Mourinho liet onlangs weten dat de Fransman na een aantal incidenten niet langer op het lijstje met reserve-captains staat. Pogba hield zich vervolgens op de vlakte over het besluit van zijn coach, maar kwam dinsdag tijdens de persconferentie in de aanloop naar het Champions League-duel met Juventus toch met een korte verklaring.

“Dat hij mij de aanvoerdersband heeft afgenomen verandert niets aan onze relatie. Ik wil gewoon spelen, presteren en mijn best doen. Het heeft verder geen invloed gehad”, tekende onder meer de BBC op. Mourinho werd vlak voordat Pogba voor de microfoon verscheen eveneens gevraagd naar zijn relatie met de wereldkampioen en de Portugese trainer ontkent dat de twee niet met elkaar door één deur kunnen.

“De media schrijven dat wij een vreselijke relatie hebben. Paul heeft een aantal weken geleden gezegd dat het een typische coach-speler-relatie is, ik denk zelf dat we een goede verstandhouding hebben. Ik zou het omschrijven als een goede relatie tussen een coach en een voetballer”, legt Mourinho uit.

Pogba is het eens met zijn trainer: “Manager en speler, ik doe wat hij zegt dat ik moet doen. Ik geniet ervan en doe het zonder morren. Of ik gelukkig ben op Old Trafford? Ja, ik ben blij dat ik dit shirt mag dragen en voor dit team speel. Ik sta altijd met een glimlach op het veld.” De middenvelder keert woensdagavond met the Red Devils terug bij zijn voormalige werkgever Juventus, dat momenteel met negen punten aan kop gaat in Groep H van de Champions League. Manchester United bezet met vier punten de tweede plek.