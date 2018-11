Barcelona bijt zich zonder Lionel Messi stuk op stug Internazionale

Barcelona heeft dinsdagavond niet weten te winnen in het Giuseppe Meazza. De ploeg van Ernesto Valverde had vooral in de eerste helft van het Champions League-duel met Internazionale mogelijkheden een zege veilig te stellen, maar de Italianen hielden lang stand. Vlak voor tijd leek Barcelona alsnog te zegevieren, maar Inter kwam snel langszij: 1-1. Door de remise is Barcelona nog niet zeker van de eerste plek in Groep B, maar is kwalificatie voor de volgende ronde wel een feit.

Barcelona moest in Milaan aantreden zonder onder anderen Lionel Messi. De Argentijnse aanvaller was wel meegereisd naar Italie, maar bleek niet fit genoeg om aan de wedstrijd deel te nemen. Bij winst was Barcelona zeker van kwalificatie voor de volgende ronde van het miljardenbal. De Catalaanse topclub was in het begin de sterkere partij en kreeg ook de beter kansen. Zo zag Ousmane Dembélé na twee minuten dat zijn schot gekeerd werd door doelman Samir Handanovic.

Luis Suárez had daarna twee goede mogelijkheden om de score te openen, maar de Uruguayaan had het vizier niet op scherp staan en kon niet tussen de palen mikken. Barcelona voerde de druk op, maar Inter wist, vooral dankzij Handanovic, overeind te blijven. De Catalanen hadden in totaal 65 procent balbezit in de eerste helft en produceerden tien schoten op doel, maar Suárez en consorten konden de Sloveense keeper niet verschalken.

In het tweede bedrijf kreeg Inter meer ademruimte en kon het af en toe gevaarlijk worden rond het doel van Marc-André ter Stegen. De zege leek er voor Barcelona alsnog te komen via Malcom. De invaller was slechts twee minuten in het veld toen hij bij een rappe counter de verdedigers te slim af was en Handanovic klopte: 0-1. Mauro Icardi bracht Inter echter nog een punt. De spits bleef rustig toen hij de bal ontving in de zestien meter en schoot knap raak: 1-1.