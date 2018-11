PSV ten onder in Youth League en verliest tweede plaats aan Spurs

PSV Onder-19 heeft dinsdagmiddag de tweede nederlaag van het seizoen in de UEFA Youth League geleden. Op bezoek bij Tottenham Hotspur ging de ploeg uit Eindhoven met 2-0 ten onder tegen de leeftijdsgenoten uit Londen. Al na vijf minuten kwam PSV op achterstand. In het restant van het duel slaagde PSV er niet in om het scorebord in beweging te brengen, waardoor het zonder punten huiswaarts keert.

De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Malachi Walcott kopte de bal achter doelman Kyan van Dorp vanuit een hoekschop van Jamie Bowden. Even daarvoor had de Belgische spits Yorbe Vertessen een kans op de 0-1 laten liggen. PSV Onder-19 had het zwaar op het trainingscomplex van Tottenham, maar kwam desondanks tot goede mogelijkheden.

Nigel Thomas was er met een vrije trap dichtbij, maar zijn inzet werd gekeerd door keeper Brandon Austin. Dat PSV na 45 minuten spelen de kleedkamer opzocht met een 1-0 achterstand had het volledig aan zichzelf te wijten. Sekou Sibide kreeg in de eerste helft namelijk nog een goede kans om de stand gelijk te trekken, maar ook hij had zijn vizier niet op scherp staan.

Een half uur voor tijd greep Van Nistelrooij in en haalde hij Piero naar de kant ten faveure van Noni Madueke. De pas zestienjarige aanvaller speelde geruime tijd in de jeugdopleiding van the Spurs en maakte dinsdagmiddag zijn debuut bij PSV Onder-19 in de Youth League. PSV zocht meer de aanval, maar wist nauwelijks gevaarlijk te worden.

Tottenham hield relatief eenvoudig stand en probeerde vanuit de counter de wedstrijd in het slot te gooien. Vlak voor tijd werd de eindstand op 2-0 bepaald door de Ierse aanvaller Troy Parrott, waardoor de punten in Engeland blijven. Tottenham komt op zes punten uit vier wedstrijden en neemt de tweede plaats over van PSV, dat op vier punten blijft steken.