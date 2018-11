Ibrahimovic onthult bizarre tactiek om onder transfer naar PSG uit te komen

Zlatan Ibrahimovic ruilde AC Milan in de zomer van 2012 in voor een dienstverband bij Paris Saint-Germain, maar de spits van Los Angeles Galaxy had eigenlijk geen oren naar een avontuur bij de Franse topclub, zo onthult hij in zijn nieuwe autobiografie I Am Football. Ibrahimovic wilde Milan niet verlaten, maar werd naar eigen zeggen gedwongen.

“Adriano Galliani (directeur Milan, red.) vertelde mij: 'Maak je geen zorgen Zlatan, we gaan je niet verkopen'”, memoreert Ibrahimovic in zijn boek, waarvan citaten zijn gedeeld via Aftonbladet. “Een paar weken later was ik net thuis van een uitje met de jetski toen ik vijf gemiste oproepen zag van Mino (Raiola, zaakwaarnemer, red.).”

“Raiola zei: 'Leonardo gaat je bellen.' Leonardo? Wie is Leonardo? Toen realiseerde ik me dat hij sprak over Leonardo, sportief directeur van Paris Saint-Germain. Ik zei tegen Mino: 'Ik ga hem niet opnemen. Galliani zei tegen me dat hij me niet ging verkopen.' Toen zei Mino gewoon: 'Dat weet ik, maar ze hebben je al verkocht.'”

“Toen ik die zomer met Mino om de tafel ging, zei ik dat we het Paris Saint-Germain moeilijk gingen maken. Ik wilde mijn 'Milan-salaris' behouden en wilde dat Paris Saint-Germain zoiets ging zeggen als: 'Gast, je overdrijft, je vraagt teveel.' Dat wilde ik gebruiken om er onderuit te komen. Dus ik zei tegen Mino dat hij alles moest eisen wat ik wilde.”

“Ik zei tegen Helena (vrouw, red.) dat ze dit nooit zouden accepteren. Het was onmogelijk. Na twintig minuten belde Mino alweer en zei: 'Je hebt alles gekregen waar je om vroeg.' Er was geen weg terug meer. Ik zei: 'Oké, maak alles klaar.' Ik ben een man van mijn woord. Als ik ga zeggen dat ik iets ga doen, doe ik het ook”, aldus Ibrahimovic.