Ronaldo uitgelachen op United-training: ‘Maar het boeide hem niet’

Cristiano Ronaldo was in zijn tijd bij Manchester United vastberaden om uit te groeien tot de beste voetballer ter wereld. De Portugees deed er als tiener iedere dag alles aan om een betere speler te worden. Op sommige training droeg hij zelfs extra gewichten rondom zijn enkels, zo onthult Darren Fletcher. Binnen de selectie van the Red Devils was er veel respect voor de vastberadenheid van Ronaldo, die als achttienjarige binnenkwam bij de Engelse topclub.

Ronaldo speelde van 2003 tot 2009 op Old Trafford en verdiende een transfer naar Real Madrid, dat destijds 94 miljoen euro voor hem betaalde. In Spanje groeide hij uit tot een van de beste voetballers ter wereld en won hij vijf keer de Ballon d’Or. “Vanaf de dag dat hij bij Manchester United binnenkwam was hij ervan overtuigd dat hij de beste speler ter wereld ging worden”, vertelt Fletcher in gesprek met Sky Sports. “Hij bracht de training naar een ander niveau. Iedereen hield van zijn mentaliteit om uit te willen groeien tot de beste.”

Op 33-jarige leeftijd wordt Ronaldo nog altijd gezien als een van de beste spelers ter wereld. Fletcher speelt op zijn beurt voor Stoke City in de Championship. Hij kijkt terug op de opmerkelijke trainingsmethodes van Ronaldo in zijn jongere jaren. “Hij deed op trainingen soms extra gewichten rondom zijn enkel. Iedereen lachte hem uit, maar het boeide hem niet. Uiteindelijk had iedereen wel respect voor wat hij deed. De jongens vonden het onzin, maar diep van binnen had iedereen respect voor zijn vastberadenheid om uit te groeien tot de beste. En daar is hij uiteindelijk in geslaagd.”