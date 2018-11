Pochettino: ‘Ik loop naast mijn vriendin en toch kijkt een andere vrouw’

Mauricio Pochettino lijkt de speculatie over een overstap naar Real Madrid wat te temperen. De trainer van Tottenham Hotspur vergelijkt de belangstelling uit Madrid met de blik van een lonkende vrouw en hij wekt niet de indruk daarvoor te zullen vallen. Pochettino is een van de trainers die veelvuldig wordt genoemd als opvolger van Julen Lopetegui in het Santiago Bernabéu.

"Het is alsof je door Oxford Street loopt met je vriendin of vrouw, haar hand vasthoudt, en er toch een andere vrouw naar je kijkt omdat je zo knap bent. Maar je vrouw maakt zich geen zorgen", vertelt de Argentijn aan The Guardian. "Ze is trots, ze is blij om bij je te zijn en ze wordt nog verliefder op je." In deze metafoor is de selectie van Tottenham, in het bijzonder Dele Alli, 'de vrouw', zo schrijft de krant. Deze week tekende Alli een nieuw, zesjarig contract. Het samenwerken met Pochettino speelde een 'erg belangrijke' rol in zijn keuze.

"Ja, de spelers hebben vertrouwen in me. Maar het is niet alsof ze zich alleen aan mij vastklampen", maakt Pochettino duidelijk. Hij geeft aan niet te willen dat spelers alleen vanwege zijn aanwezigheid hun verbintenis verlengen. "De club moet altijd boven de spelers en de trainer gaan. Een speler moet bijtekenen omdat hij voor Tottenham wil spelen, anders wordt het lastig om grote dingen te bereiken met elkaar."

Volgens de Engelse media heerst bij Pochettino wat onvrede over de vertraging van de oplevering van het nieuwe stadion van Tottenham. Duidelijk is dat de oefenmeester erg betrokken is bij het project. Hij denkt dat the Spurs met de nieuwe voetbaltempel, die waarschijnlijk vanaf februari 2019 in gebruik kan worden genomen, een grote sportieve stap kunnen zetten. Hij trekt een vergelijking met de jaren zestig, waarin Tottenham landskampioen werd en de Europacup II won.

"We zijn heel ver met het creëren van een van de beste clubs ter wereld op het gebied van de faciliteiten", aldus de trainer van de huidige nummer vijf van Engeland. "Toen ik bij Tottenham ging werken, zag ik video's van Tottenham uit de jaren zestig. Ik wil die glorie ook meemaken met de club. Het was heel emotioneel om te zien en het zou fantastisch zijn als we de fans zo'n moment weer kunnen bezorgen. Maar eerst moeten we het stadion afmaken, betreden en als thuis gaan beschouwen."