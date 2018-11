FC Groningen klopte aan bij wegrestaurant: ‘3,5 uur in de bus gezeten’

FC Groningen boekte vrijdagavond de tweede overwinning van het seizoen. Door een 2-4 zege op Excelsior werd afscheid genomen van de laatste plaats in de Eredivisie. De voorbereiding op de confrontatie in Rotterdam liep echter niet vlekkeloos, zo gaf trainer Danny Buijs na afloop aan.

“We hebben drieënhalf uur in de bus gezeten”, zei de coach na de wedstrijd in gesprek met FOX Sports. “Door de files konden we nooit meer op tijd op de plek komen waar we eigenlijk zouden gaan eten, dus zijn we er maar ergens anders afgegaan en hebben we daar bij een restaurant gevraagd of ze iets voor ons konden opwarmen.”

“Misschien moeten we zo’n voorbereiding vaker doen, maar het kan ook zijn dat de kwaliteiten van een aantal spelers de doorslag hebben gegeven”, vervolgt Buijs, die zijn ploeg zag winnen door goals van Mimoun Mahi, Ritsu Doan, Mateo Cassierra en invaller Jannik Pohl.

Door de tegengoals van Excelsior werd het nog even spannend. “Zij maken wel twee keer een aansluitingstreffer, maar ik had nooit het gevoel dat we het zouden weggeven”, reageert Mahi. “Omdat wij in de eerste helft in een tijdsbestek van vijf minuten twee keer scoren, voetbalden we de hele wedstrijd met een goed gevoel. Daarom had ik alle vertrouwen in een goed resultaat.”