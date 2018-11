‘Was de VAR Chinees halen toen Huntelaar een rotschop uitdeelde?’

De KNVB deelde eerder deze week een video waarop te zien was hoe de rode kaart van Jeremiah St. Juste tegen Ajax tot stand kwam met behulp van de VAR. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf in eerste instantie een gele kaart, maar Danny Makkelie zag op zijn scherm dat de verdediger van Feyenoord een rode kaart moest krijgen. Sjoerd Mossou schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad het een zinvol filmpje te vinden, want op deze manier krijgt men een goed beeld van hoe er achter de schermen wordt gewerkt. De columnist vindt echter dat één video niet genoeg is en zet zijn vraagtekens bij de manier van werken bij andere situaties.

“Het filmpje geeft een zinvol, intrigerend inzicht in het functioneren van het hele VAR-systeem. Dat is nodig ook, want hoewel iedereen zo onderhand snapt dat het voetbal eerlijker wordt, is het gevoel van onrecht vaak juist groter, om over de oeverloze discussies maar te zwijgen”, aldus Mossou, die aangeeft dat de video meer vragen oproept dan het antwoorden geeft. “Want allemaal leuk en aardig natuurlijk, deze quasi-openheid bij een onomstotelijk juiste beslissing, maar wat zei Makkelie precies bij de gele kaart van Jens Toornstra, een minuut eerder? Hoe verliep de communicatie bij de 1-0 van Ajax, op het moment dat keeper Justin Bijlow werd geraakt door Kasper Dolberg?”

Mossou haalt andere situaties aan, waarbij de VAR niet ingreep. “Klopt het dat de VAR twee weken geleden even Chinees was halen toen Klaas-Jan Huntelaar een rotschop uitdeelde bij Ajax-AZ? Welk schijtlollig grapje maakte Bas Nijhuis tegen de VAR toen Pablo Rosario geen rood kreeg tegen FC Emmen?” vervolgt hij. Mossou vindt dat de KNVB vaker dit soort beelden moet delen, het liefst live. “De KNVB communiceert zich een ongeluk over de VAR, maar het is domweg niet genoeg. Als je echt begrip wilt kweken, gooi dan alle lijnen open, zoals dat bij de boardradio in de Formule 1 al heel lang gebeurt. Laat ons meeluisteren bij elke beslissing, ook een verkeerde of discutabele. Slinger niet één filmpje de wereld in, maar elke week een serie.”