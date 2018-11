Benfica lijkt draad kwijt op weg naar cruciaal duel met Ajax

Benfica heeft vrijdagavond een pijnlijke thuisnederlaag geleden. De Portugese topclub ging met 1-3 onderuit tegen Moreirense, dat door de overwinning naar de zevende plaats op de ranglijst klimt. Het is al de derde nederlaag op rij voor Benfica in alle competities. Aanstaande woensdag krijgt de club uit Lissabon van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Benfica ging bijna twee weken geleden met 1-0 onderuit tegen Ajax, waarna een 2-0 nederlaag in de competitie volgde tegen Belenenses. Bij een overwinning kon de ploeg van trainer Rui Vitoria de koppositie overnemen van FC Porto en de thuisploeg begon ook uitstekend. Al na twee minuten spelen kwam Benfica op voorsprong. Na slecht uitverdedigen door de verdedigers van Moreirense, pikte Joao Felix de bal op en bediende hij de Braziliaanse aanvaller Jonas, die van dichtbij scoorde.

Daarna ging het helemaal mis voor Benfica. Drie minuten na de openingstreffer werd de stand alweer gelijkgetrokken. De achterhoede van Benfica werd vanuit de tegenstoot compleet uit elkaar gespeeld, waarna Ciquinho vanaf de rand van het strafschopgebied met succes de trekker overhaalde, op aangeven van Arsensio. Laatstgenoemde bleek vrijdagavond van grote waarde, want hij stond ook bij de volgende twee Moreirense-goals aan de basis.

Benfica werd opnieuw geklopt vanuit de counter. Arsensio was ongrijpbaar op de rechterflank en gaf de bal perfect voor bij de tweede paal, waar het voor Nuno Pedro een koud kunstje was om de 1-2 tegen de touwen te werken. Het zou nog erger worden voor Benfica, want nog in de eerste helft werd de marge op twee gebracht door de bezoekers. Arsensio bracht Mamadou Ndiaye in stelling, die doelman Osisseas Vlachodimos met een afstandschot verschalkte.

In de tweede helft hield Moreirense stand en kwam de overwinning niet meer in gevaar. Benfica eindigde de wedstrijd met tien man, doordat Jardel een directe rode kaart pakte. De topclub moet in de competitie de tweede nederlaag op rij slikken en kent zodoende een slechte generale repetitie voor het duel van aanstaande woensdag met Ajax. Als de Amsterdammers weten te winnen in het Estádio da Luz, is het zeker van overwintering in de Champions League.