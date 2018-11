Van Bommel: ‘Dat had ik zelf ook geroepen, als ik op de tribune stond’

Mark van Bommel neemt het publiek van PSV niets kwalijk. Op dinsdagavond, na de 2-3 nederlaag tegen RKC Waalwijk in de KNVB Beker, daalde het 'schaam je kapot' neer vanaf de tribunes. Van Bommel heeft begrip voor de onvrede bij het publiek en hoopt het vertrouwen zaterdag terug te winnen tijdens de competitiewedstrijd tegen Vitesse.

"Dat mogen ze doen", vertelt Van Bommel via de officiële kanalen van PSV over de spreekkoren. "Dat zou ik zelf ook hebben geroepen, als ik op de tribune had gestaan. Als je ziet hoe ons publiek van minuut 1 tot minuut 120 tekeergaat en ons blijft steunen... Als wij dat niet teruggeven, dan snap ik dat het publiek daarop reageert", geeft de oefenmeester toe.

In de Eredivisie is PSV na tien wedstrijden nog foutloos. De koploper hoopt die reeks zaterdagavond uit te breiden tegen Vitesse. "De kans om ze terug te betalen? Ja, we moeten het weer samen doen. We hebben al vaker bewezen dat we samen ijzersterk zijn. Dat is niets nieuws, gaat het hele seizoen al zo."

Alleen Morten Olsen (elf) begon zijn trainerscarrière in de Eredivisie met meer opeenvolgende zeges dan Van Bommel (tien). Bij een nieuwe driepunter zou Van Bommel zijn Deense collega dus evenaren. Vrijdag werd duidelijk dat hij tegen Vitesse weer kan beschikken over Steven Bergwijn, die de voorbije duels met Tottenham Hotspur en FC Groningen miste vanwege een voetblessure.