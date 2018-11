Verratti brengt nacht door in de cel en vreest voor lange rijontzegging

Marco Verratti is in de nacht van dinsdag op woensdag met te veel alcohol op achter het stuur gekropen, zo meldt France Football vrijdag. De middenvelder van Paris Saint-Germain werd gearresteerd, nadat was vastgesteld dat hij 49 microgram alcohol uitblies per 100 milliliter bloed. Het toegestane aantal is in Frankrijk 20 microgram, dus Verratti had ruim tweemaal zoveel gedronken als toegestaan.

Verratti werd in het dertiende arrondissement van Parijs staande gehouden, meldt het voetbalblad op basis van bronnen bij de politie. De 25-jarige Italiaan werd in een cel gezet om te ontnuchteren en kon vervolgens weer vertrekken. Hij is in afwachting van een straf; de kans bestaat dat zijn rijbewijs voor langere tijd wordt ingevorderd. PSG heeft hem een deel van zijn maandelijkse bonus ontzegd, die spelers krijgen als ze zich goed gedragen.

Verratti miste de eerste weken van dit seizoen door blessureleed, maar heeft sinds zijn terugkeer meestal een basisplaats in het elftal van Thomas Tuchel. In zeven competitieduels was hij dit seizoen goed voor een assist; scoren deed Verratti deze jaargang nog niet.