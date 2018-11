‘Het is egoïstisch, maar ik hoop niet dat Pochettino naar Real Madrid gaat’

Mauricio Pochettino geldt als kandidaat om het roer over te nemen bij Real Madrid, maar Dimitar Berbatov hoopt dat het niet zover zal komen. De clubloze aanvaller speelde tussen 2006 en 2008 voor the Spurs en draagt de club een warm hart toe. Hij denkt dat Pochettino de juiste man is om Tottenham het 'nieuwe tijdperk' in te leiden, doelend op de verhuizing naar het nieuwe stadion.

Eerder deze week schreef The Telegraph dat Pochettino in principe weinig voelt voor een overstap in de winterstop. Diverse spelers vrezen echter dat het moeilijk wordt om Pochettino te behouden, indien een club als Real Madrid in de zomer aanklopt. Er zou wat ontevredenheid zijn bij de Argentijn en dat heeft alles te maken met de vertraging van de oplevering van het nieuwe stadion. Eigenlijk had Tottenham dit seizoen al willen beginnen in het nieuwe stadion, maar de club lijkt pas in februari te kunnen verhuizen.

Op dit moment neemt Santiago Solari, de trainer van het tweede elftal, de honneurs waar in Madrid. "De vraag die iedereen bezighoudt, is of Pochettino zal vertrekken bij Tottenham Hotspur voordat ze verhuizen naar het nieuwe stadion", schrijft Berbatov in een column voor Betfair. "Net alleen spelers, maar ook trainers en directeurs krijgen te maken met de verleiding om hun club in te ruilen voor een andere. De enige persoon die weet wat er gaat gebeuren is Mauricio, al weet hij het zelf misschien ook nog niet eens."

"Real Madrid is Real Madrid. Veel trainers zullen hengelen naar die baan", beseft de 37-jarige Bulgaar, die voor het laatst in clubverband uitkwam voor Kerala Blasters in India. "Het is een beetje egoïstisch, maar ik hoop dat Pochettino niet de volgende trainer wordt in het Santiago Bernabéu. Als trainer heeft hij het ongelooflijk goed gedaan bij Tottenham Hotspur en ik wil dat die club het goed blijft doen. Pochettino is ook nauw betrokken bij het project van het nieuwe stadion. Het zou mooi zijn om hem langs de lijn te zien bij de openingswedstrijd."