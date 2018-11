Ex-PSV'er krijgt schorsing in China voor aanraken hoofd tijdens volkslied

Diego Tardelli is door de Chinese voetbalbond (CFA) voor één wedstrijd geschorst. De aanvallende middenvelder van Shandong Luneng zou zich 'zonder waardigheid' hebben gedragen toen het volkslied klonk, voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Shanghai SIPG. Tardelli zat met zijn hand aan zijn hoofd en keek naar beneden.

De CFA stelt in een statement dat Tardelli zich 'niet plechtig' opstelde en een 'ongewenste sociale impact' teweegbracht met zijn houding. Op het sociale netwerk Weibo is veel kritiek op het besluit van de bond, al is er ook bijval. "Het doet er niet toe uit welk land je komt, je moet het volkslied en de vlag respecteren", wordt een gebruiker geciteerd door het Braziliaanse Globo Esporte.

Tardelli, veertienvoudig international van Brazilië, werd in het seizoen 2006/07 door São Paulo verhuurd aan PSV. In dienst van de Eindhovenaren kwam hij tot dertien competitieduels en drie doelpunten. Sinds 2015 speelt hij voor Shandong Luneng, waarvoor hij in 56 duels 32 keer scoorde. De wedstrijd tegen Shanghai SIPG ging overigens met 4-2 verloren.