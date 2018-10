Update: FA deelt provocerende assistent-trainer Chelsea fikse boete uit

José Mourinho neemt het dinsdagavond met Manchester United in de Champions League op tegen Juventus en de Portugese trainer blikte zoals gewoonlijk op maandag, een dag voor de wedstrijd, tijdens een persconferentie vooruit op dat duel. De vragen die hij uit de zaal kreeg konden de oefenmeester echter maar matig bekoren en dus koos hij ervoor om een vraag over de vorm van Paul Pogba onbeantwoord naast zich neer te leggen.

“Ik vind dit geen leuke persconferentie. Ik wil het niet over Pogba hebben, ik wil niet over individuen praten. Ik wil ook niet met de Spaanse journalisten praten, aangezien zij alleen maar geïnteresseerd zijn in Real Madrid en Cristiano Ronaldo. Ik moet tegen een van de grootste clubs van de wereld spelen, een van de grote kanshebbers voor de winst en dat is wat mij motiveert. Dat is wat mij hierheen heeft gebracht en ik denk dat deze persconferentie andere kanten opgaat. Dus als het toch een andere kant opgaat, wil ik de richting bepalen”, tekenden diverse Engelse media op uit de mond van Mourinho.

De trainer, die verder liet weten dat Alexis Sánchez en Antonio Valencia niet inzetbaar zijn tegen La Vecchia Signora, greep de kans vervolgens aan om nog eens terug te komen op het incident met Chelsea-trainer Marco Ianni. De assistent van Maurizio Sarri vierde zaterdag na de late gelijkmaker van the Blues tegen Manchester United voor de bank van de bezoekers feest, waarna een woedende Mourinho moest worden tegengehouden. Phil Neville riep een dag later om het ontslag van Ianni, maar zo ver wil de trainer van the Red Devils niet gaan.

“Dat meen ik serieus. Ik wil Sarri bedanken voor zijn eerlijkheid, ik wil heel Chelsea bedanken voor hun eerlijkheid. Maar ik ben niet blij met de manier waarop die jongen nu behandeld wordt. Ik denk niet dat hij meer verdient dan wat hij tot nu toe heeft gekregen”, doelde Mourinho op de reprimande die Sarri achter gesloten deuren uitdeelde aan Ianni. “Hij heeft zijn excuses aangeboden, die heb ik geaccepteerd en ik vind dat hij een tweede kans verdient. Ik vind niet dat hij het verdient om ontslagen te worden. Feit is dat zijn club krachtig heeft gereageerd en dat hij nu achteraf inziet dat hij fout zat.”

“Dus ik hoop dat iedereen verder hetzelfde zal doen als wat ik heb gedaan en de carrière van die jongen niet probeert te verstoren. Hij is waarschijnlijk een goede kerel en een coach met veel potentie en ik ben niet blij met de manier waarop het nu gaat. Wat mij betreft is het verhaal nu klaar, hij heeft zijn excuses aangeboden. En ik zou het goed vinden als die jongen verder met rust gelaten wordt. Laat hem werken, iedereen maakt fouten. Ik heb zelf ook fouten gemaakt, ik hoop dat ze die jongen verder met rust laten”, sloot hij af. De FA heeft maandagmiddag overigens laten weten dat Ianni moet vrezen voor een straf, aangezien hij officieel is aangeklaagd. Mourinho is 'herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden' en de trainer hangt verder geen sanctie meer boven het hoofd.

Update 24 oktober 19.25 uur - Chelsea geeft provocerende assistent-trainer ‘tweede kans’

Marco Ianni blijft bij Chelsea. De rechterhand van Maurizio Sarri provoceerde zaterdag José Mourinho en werd aangeklaagd door de tuchtcommissie van de FA. Chelsea gaat Ianni niet zelf bestraffen, zegt Sarri op een persconferentie: “We hebben na de wedstrijd gezegd dat we fout zaten. Hij heeft meteen sorry gezegd. Het was belangrijk dat hij besefte dat hij in de fout was gegaan. Ik wil hem een tweede kans geven, want ik ken hem goed en weet dat het hem echt spijt. Hij is zich bewust van zijn fout. Iedereen kan een fout maken, maar je moet daar dan van leren. Dat kan hij”, zo wordt Sarri geciteerd door Sky Sports.

Update 30 oktober 18.11 uur - FA deelt provocerende assistent-trainer Chelsea fikse boete uit

Marco Ianni heeft een boete van zesduizend pond, omgerekend ongeveer 6700 euro, van de Engelse voetbalbond (FA) opgelegd gekregen. Dit naar aanleiding van de manier waarop de assistent-trainer van Chelsea de 2-2 in de 96e minuut van de wedstrijd tegen Manchester United vierde. De Italiaan deed dit vlak voor de bank van de tegenstander, tot woede van José Mourinho. Ianni heeft volgens de FA ingestemd met de beschuldiging van ‘ongepast gedrag’.