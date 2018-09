Cocu staat onder druk: ‘Maar ze gaan hem echt nog niet ontslaan’

De druk op de schouders van Phillip Cocu neemt toe. De club uit Istanbul werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, leed twee nederlagen in de Süper Lig en moet zaterdagavond zien te winnen van Kayserispor. Senad Ok verwacht niet dat Cocu zich zorgen hoeft te maken voor een snel ontslag.

De verslaggever van de krant Milliyet stelt dat de 47-jarige Nederlander niet ‘het probleem’ is: “Fenerbahçe gaat Cocu echt nog niet ontslaan. Zelfs niet als hij ook de komende drie duels verliest. Al schat ik de kans dat dit gebeurt op één procent.” Volgens Ok heeft Cocu bij Fenerbahçe te maken met verschillende problemen.

Allereerst is de selectie volgens de journalist niet in balans. De middenvelders Josef en Giuliano werden verkocht, spits Fernandão werd uitgezwaaid en Roberto Soldado raakte geblesseerd. De Gele Kanaries kunnen zich ook geen grote uitgaven permitteren vanwege de restricties van de Financial Fair Play.

Ok stelt in gesprek met de NOS dat Cocu in zijn eerste weken een goede indruk maakt, maar in de wedstrijden soms ‘rare keuzes’ maakt: “Hij wacht soms veel te lang met wisselen. En hij laat spelers die er niets van bakken negentig minuten staan, zoals dat in de laatste wedstrijd met André Ayew gebeurde.”

Johan Derksen

Johan Derksen blijft bij zijn opmerkingen dat Cocu en co rekening houden met een spoedig ontslag in Kadiköy. Hij zei maandag dat de coach ‘doodongelukkig’ is in Istanbul, iets wat later in een officieel statement werd ontkend door Fenerbahçe. “Ik heb net nog even contact gehad met mijn zegsman, mijn zeer betrouwbare bron. En die zegt dat als ze verliezen ze er nog steeds ernstig rekening mee houden dat ze maandag in het vliegtuig zitten”, aldus de analyticus vrijdagavond in Voetbal Inside.