‘Ik weet dat Chelsea aan Vilhena dacht als opvolger van Kanté’

Tonny Vilhena speelt ten minste tot januari voor Feyenoord. De transfermarkt sloot in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn deuren en de 23-jarige middenvelder staat nog altijd onder contract in Rotterdam. Interesse was er wel en zelfs Chelsea dacht aan Vilhena, vertelt journalist Martijn Krabbendam.

Volgens de verslaggever van Voetbal International zou de elfvoudig international van het Nederlands elftal ‘tussen een goede ploeg’ passen: “Ik weet dat Chelsea ook aan hem heeft gedacht om hem in huis te halen als opvolger van N'Golo Kanté om te kijken of dat eventueel zou kunnen lukken met een verhuurperiode. Dat is nooit concreet geworden.”

Vilhena verlengde zijn contract in De Kuip in mei 2017. Hij kwam daardoor tot medio 2020 vast te liggen en dus bevond technisch directeur Martin van Geel zich in een goede onderhandelingspositie. Eintracht Frankfurt toonde belangstelling, maar kon of wilde niet aan de vraagprijs van Van Geel voldoen.

“Het is ook niet zo dat Frankfurt de meest rijke club is. Ze hebben gewoon geïnformeerd en gevraagd naar de transfersom”, stelt Krabbendam bij FC Rijnmond. “Hetzelfde geldt voor Bayer Leverkusen, dat een middenvelder kwijtraakte. Ook zij hebben gepolst wat hij moet kosten. Ze vinden het gewoon te veel geld.” Vilhena speelde tot op heden 224 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin kwam hij tot 34 doelpunten en 21 assists.