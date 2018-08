Paris Saint-Germain laat drievoudig international terugkeren naar Bundesliga

Kevin Trapp keert na drie jaar terug bij Eintracht Frankfurt. Via de officiële kanalen maken die Adler bekend dat de 28-jarige Duitse doelman een seizoen wordt gehuurd van Paris Saint-Germain. Les Parisiens namen Trapp drie jaar geleden voor een bedrag van 9,5 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

De sluitpost speelde totaal 91 wedstrijden voor Paris Saint-Germain, maar belandde vorig seizoen op de reservebank ten koste van Alphonse Areola. Door de komst van Gianluigi Buffon was Trapp derde doelman geworden in Parijs, waardoor hij wilde vertrekken. Nu keert hij dus terug bij Eintracht Frankfurt, waar de drievoudig Duits international tussen 2012 en 2015 al onder contract stond.

Bij Eintracht Frankfurt moet Trapp de concurrentie aan met Frederik Rönnow, Felix Wiedwald en Jan Zimmermann. “De knieproblemen van Rönnow hebben ons aan het denken gezet. We hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten, maar we zagen ons genoodzaakt om Trapp aan te trekken. Kevin is fit en een echte leider. Het is geweldig dat een Duits international ervoor kiest om naar Eintracht Frankfurt te komen”, zegt sportief directeur Bruno Hübner op de website van de club.

“Ik heb tijdens mijn tijd in Parijs altijd teruggedacht aan de periode bij Eintracht Frankfurt”, zegt Trapp, die eerder voor 1.FC Kaiserlautern speelde. “Ik was heel blij dat ze in mei de DFB Pokal wisten te winnen. Het was voor mij belangrijk om in een vertrouwde omgeving terecht te komen, waar ik aan spelen kan toekomen. Ik kijk er naar uit om komend seizoen voor Eintracht Frankfurt uit te komen.”