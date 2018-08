‘Als Huntelaar ook wegvalt, heb je geen spits op Champions League-niveau’

Sjaak Swart is te spreken over de koppeling van Ajax in de Champions League aan Bayern München, Benfica en AEK Athene. Vechten om de tweede plaats moet volgens Mister Ajax de doelstelling van de Amsterdamse club zijn. Toch maakt de oud-aanvaller van weleer zich toch een beetje zorgen, zo valt in onderstaande video te horen.