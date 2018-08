Excelsior verrast met komst Tottenham-talent: ‘Hoefde niet lang na te denken’

Excelsior kan dit seizoen beschikken over Marcus Edwards, zo maken de Rotterdammers donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige Engelsman wordt voor een jaar gehuurd van Tottenham Hotspur, de club waar hij sinds zijn achtste in de jeugd actief is.

Edwards geeft op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever aan uit te kijken naar het dienstverband: “Toen ik hoorde over de belangstelling hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik volg de Nederlandse competitie al langer en ik denk dat het voetbal hier bij mij past. Van Excelsior wist ik eerlijk gezegd nog niet zo veel, maar ik heb het een en ander opgezocht en wat ik heb gelezen, sprak me erg aan. Ik moet nog kennismaken met iedereen, maar ik voel me al welkom. Er hangt een prettige sfeer bij deze club”, vertelt hij.

Edwards, die in de Engelse pers door het leven gaat als ‘mini-Messi’ en in het verleden ook in verband werd gebracht met Ajax, tekende in 2016 zijn eerste profcontract bij the Spurs. De jonge aanvallende middenvelder ligt nog medio 2020 vast in Londen en speelde tot nu toe in de League Cup één officieel duel voor de Engelse grootmacht. Met Engeland Onder-19 werd hij vorig jaar nog Europees kampioen.