Van Bommel jaagt tegen Willem II op record van Gerets uit 1999

PSV plaatste zich woensdag voor de groepsfase van de Champions League en hoopt dat goede gevoel mee te nemen naar de wedstrijd tegen Willem II. De Eindhovenaren pakten in de eerste drie speelronden negen punten, terwijl Willem II het met een vierde plaats ook uitstekend doet. Opta blikt vooruit op het duel in het Philips Stadion, zaterdag vanaf 19.45 uur.

O PSV kan voor het dertigste opeenvolgende thuisduel met Willem II in de Eredivisie ongeslagen blijven. De laatste overwinning van Willem II uit bij PSV dateert van 3 september 1983 (1-2).

O PSV won vijf van de laatste zes thuisduels in de Eredivisie. Men maakte hierin achttien doelpunten en incasseerde slechts één treffer.

O Geen ploeg ondernam dit kalenderjaar in de Eredivisie zoveel doelpogingen met het hoofd als PSV (78). De Eindhovenaren kwamen ook tot de meeste kopgoals in die periode (11).

O Luuk de Jong was sinds zijn komst naar PSV in 2014 direct betrokken bij 98 Eredivisiedoelpunten (68 goals, 30 assists). Enkel Hakim Ziyech (102 - 49 goals, 53 assists) was in die periode bij meer Eredivisiegoals betrokken.

O Mark van Bommel kan de eerste trainer sinds Eric Gerets in 1999 worden die zijn eerste vier competitiewedstrijden met de Eindhovenaren wint.

O Alleen Ajax kreeg dit Eredivisieseizoen minder doelpogingen (26) en schoten op doel (5) te verwerken dan Willem II (29, waarvan 8 op doel), dat samen met de Amsterdammers en AZ de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie heeft (1 tegentreffer).

O Willem II won de laatste drie uitduels in de Eredivisie, waarmee de Tilburgers bezig zijn aan hun sterkste uitreeks op het hoogste niveau sinds 1999 (toen 5 opeenvolgende uitzeges).

O Willem II kwam al 330 minuten niet tot scoren in het Philips Stadion, de laatste treffer van de Tricolores in Eindhoven werd gemaakt door Robert Braber op 31 januari 2015.

O Fran Sol kwam 29 keer tot scoren in 65 Eredivisieduels voor Willem II. Mariano Bombarda (51e duel in 2000) en Coy Koopal (58e duel in 1959) zijn tot dusver de enige twee spelers die voor hun 75e Eredivisiewedstrijd voor de Tilburgers minimaal dertig keer doel wisten te treffen.

O Slechts twee spelers maakten dit seizoen meer tackles dan Diego Palacios (13), die deze Eredivisiejaargang wel de speler is met de meeste geslaagde tackles op zijn naam (12).