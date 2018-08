Ajacieden gewond in onrustig Kiev: ‘We zaten als ratten in de val’

Het is al de hele dag onrustig in Kiev rondom de wedstrijd tussen Dynamo Kiev en Ajax. Volgens ooggetuigen werden supporters van Ajax dinsdag aangevallen door plaatselijke hooligans, zo schrijft De Telegraaf. Op plein Palas Ukraina zouden ze zijn bekogeld met stenen, terwijl er volgens omstanders ook werd gestoken met messen en flessen. Voorafgaand aan de wedstrijd probeerden Oekraïners bovendien zonder succes het uitvak te bestormen.

Volgens getuigen is een Nederlandse man in zijn hoofd gestoken in Kiev. Hij zou zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Een andere man zou zijn kaak hebben gebroken nadat hij werd getroffen door een steen. De Telegraaf schrijft dat Ajax-supporters in het uitvak onderling geld inzamelen voor de supporter die in het ziekenhuis ligt. Volgens AjaxMuseum, een van de supportersverenigingen, zijn er in totaal drie gewonden als gevolg van een aanval van circa tweehonderd Oekraïners op een groep van dertig Ajacieden.

Maandag voerde Ajax overleg met de lokale autoriteiten in Kiev, na eerdere berichten over aanvallen van groepen Dynamo Kiev-supporters op de daar aanwezige Amsterdamse fans. Toen maakten verschillende fans van Ajax melding van grote groepen Oekraïense hooligans die in de stad op zoek zouden zijn naar groepjes Nederlandse supporters. Ajax sprak met de Oekraïense politie af dat de bezoekende fans zich op een centraal punt bij Palas Ukraine konden verzamelen en vervolgens onder begeleiding naar het Olympisch Stadion werden gebracht.

Later adviseerde Ajax de fans via Twitter echter om het plein te vermijden. "Die politie was er niet, supporters van Dynamo waren er wel", schrijft Jessica Westdijk van Ajax1 op Twitter. Supportersvereniging AFCA: "We zaten als ratten in de val en de politie was nergens te bekennen." Ajax adviseerde de fans om per taxi naar het stadion te gaan.