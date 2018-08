Jamie Vardy zwaait na 26 interlands af als Engels international

Jamie Vardy houdt het voor gezien als international van Engeland. De spits van Leicester City heeft aan bondscoach Gareth Southgate aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is voor interlands van de nationale ploeg. De 31-jarige Vardy geeft in gesprek met the Guardian aan dat hij het tijd vindt voor een nieuwe lichting spelers en dat hij zich volledig wil richten op zijn club. In geval van nood mag de Engelse keuzeheer nog wel een beroep doen op de aanvaller.

Vardy, goed voor 7 doelpunten in 26 interlands, legt uit dat verschillende factoren een rol hebben gespeeld in zijn besluit om te stoppen als international. Hij wil op zijn leeftijd meer tijd met zijn familie doorbrengen. Daarnaast is hij bij de nationale ploeg niet zeker van een vaste basisplaats en dat maakte voor hem het besluit makkelijker. Vardy, die in mei 2015 voor het eerst werd opgeroepen, heeft op het WK in Rusland bij de bondscoach al aangegeven dat hij wilde stoppen. Southgate hoopte dat Vardy in aanloop naar de interlands tegen Spanje en Zwitserland nog van gedachten zou veranderen, maar dat is niet gebeurd.

“Ik speelde al langer met dit idee”, legt Vardy uit in het interview. “Ik word er niet jonger op en de coach wil verjongen, dat was al zichtbaar op het WK. Ik heb daarom tegen Gareth gezegd dat ik van mening ben dat het vanaf nu beter is om voor de jongere spelers te kiezen.” Vardy benadrukt dat zijn reserverol ook heeft meegespeeld in zijn besluit om te stoppen. “Als je geselecteerd wordt, wil je spelen. Als je wekelijks speelt voor je club, ga je naar de nationale ploeg met het idee om daar ook te spelen. Als dat dan niet gebeurt, is het voor mij, op mijn leeftijd, beter om thuis te blijven om tijd door te brengen met mijn familie en te trainen bij mijn club, ter voorbereiding op de eerstvolgende wedstrijd na de internationale break.”

“Ik heb alles uitgelegd aan Gareth en hij toonde begrip voor mijn besluit”, vervolgt Vardy, die zijn besluit enkele weken geleden al aan de keuzeheer vertelde. “Hij liet het rusten, zodat ik wat meer tijd zou hebben om erover na te denken. Maar ik denk er niet anders over. Gareth zei dat ik nog veel te bieden heb en we de deur niet definitief dicht moeten gooien. Dus als het ergste gebeurt en iedereen geblesseerd raakt, zal ik geen nee zeggen.”

Gary Cahill stopt ook

Vardy is niet de enige speler die het voor gezien houdt. Ook Gary Cahill heeft aangegeven dat zijn interlandloopbaan erop zit. De 32-jarige verdediger van Chelsea laat in een interview met het clubkanaal van the Blues weten dat hij zich wil richten op zijn loopbaan bij de club. In hoge nood zal ook hij ingaan op een eventuele uitnodiging van de nationale ploeg. Cahill kwam tot 61 interlands, waarin hij 5 keer scoorde.