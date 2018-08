Richarlison krijgt na wangedrag onverwachte oproep voor Brazilië

Richarlison mag zich voor het eerst gaan melden bij de nationale ploeg van Brazilië. Bondscoach Tite heeft de vleugelaanvaller van Everton opgeroepen voor de komende oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en El Salvador. Richarlison vervangt Pedro van Fluminense, die afgelopen zaterdag tegen Cruzeiro een knieblessure opliep.

De aanvaller van Everton misdroeg zich zaterdag tijdens de uitwedstrijd in de Premier League tegen Bournemouth (2-2). Richarlison gaf tegenstander Adam Smith kort voor rust een kopstoot en moest met rood van het veld. De Braziliaan had drie doelpunten gemaakt in de eerste twee competitieduels.

Everton betaalde deze zomer vijftig miljoen euro om Richarlison over te nemen van Watford. Laatstgenoemde club had Ajax een jaar geleden afgetroefd in de strijd om de handtekening van de Braziliaanse jeugdinternational, die in totaal tienmaal uitkwam voor de selectie van Onder-20.

Richarlison zal zich aansluiten bij een selectie met tal van nieuwe gezichten, met onder meer het Manchester United-duo Fred en Andreas Pereira, Barcelona-aankoop Arthur en het veelbelovende Flamengo-talent Lucas Paqueta. Brazilië strandde op het WK in Rusland in de kwartfinales, waarin België een maatje te groot bleek.