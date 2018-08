Inter laat transfersoap achter zich: ‘Wie? We wilden onszelf verbeteren'

Internazionale aasde de afgelopen weken op de diensten van Luka Modric, maar een transfer van de middenvelder van Real Madrid naar de Serie A leek nooit echt van de grond te komen. Na afloop steggelde men in Spanje en Italië over de transfersoap rond de Kroaat. Sportief directeur Piero Ausilo denkt momenteel niet meer aan Modric.

“Wie?”, antwoordde Ausilo voorafgaand aan het duel van Inter met Torino (2-2) in gesprek met Sky Italia op een vraag over Modric. “Laten we het over de wedstrijd hebben. We zijn blij met de selectie die we hebben samengesteld. We wilden onszelf verbeteren en elementen binnenhalen die we misten, vooral inzake ervaring en alternatieven in de aanval, om ons minder voorspelbaar te maken.”

“Ik stel vast dat de selectie nu compleet is”, aldus de sportbestuurder, die nog wel rekening houdt met een mogelijk vertrek van Joao Mario. De mddenvelder, die het afgelopen halfjaar werd verhuurd aan West Ham United, wordt in verband gebracht met een definitief vertrek bij de Italiaanse topclub en Ausilo erkent dat er iets speelt rond de Portugees international.

“We denken dat er ook ruimte binnen de selectie is voor Joao Mario. Hij is er niet uitgetrapt en hij is ook niet geforceerd een andere club te kiezen. Hij heeft aanbiedingen ontvangen en overweegt ze. Natuurlijk wil hij vaker aan spelen toekomen, maar hij lijkt tevreden hier en zet zich in voor de doelen van het team”, aldus Ausilo. De middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast bij de Italianen.