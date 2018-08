AZ denkt na over duo: ‘Daarmee zeg ik niet dat we hem absoluut gaan halen’

AZ wist zondag niet verder te komen dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Vitesse. De Alkmaarders hadden de kansen om te scoren, maar de ploeg van John van den Brom kon het net in eigen huis niet vinden. De komende dagen staat er op transfergebied wellicht nog wat te gebeuren, laat de trainer na afloop van het gelijkspel weten.

Zo traint de momenteel clubloze Adam Maher al enkele weken mee bij de Eredivisionist en maakte hij een goede indruk op Van den Brom. “Hij doet het heel goed, dat zeg ik je eerlijk. Ik vind Adam een heel goede speler, maar daarmee zeg ik niet dat we hem absoluut erbij gaan halen. Dat is nog niet aan de orde”, benadrukt de oefenmeester.

Van den Brom zou het wel zien zitten om samen te werken met Maher, die na zijn vertrek bij FC Twente naar een nieuwe werkgever zoekt. "Ik vind het een goede speler, maar wij hebben allemaal goede spelers. Als je hem haalt, gaat dat dan ten koste van de ander? Daar moet je altijd naar kijken. Dat neemt niet weg dat ik Adam een geweldige speler vind."

De 31-jarige Piet Velthuizen, die net als Maher een club zoekt en meetraint met de Alkmaarders, lijkt wel zeker te zijn van een dienstverband bij AZ. “Piet heeft een goede indruk achtergelaten. Dat ligt nu bij Max (Huiberts, directeur voetbalzaken, red.). Ik denk dat daar de komende dagen wel duidelijkheid over komt”, besluit Van den Brom in gesprek met FOX Sports over de doelman.