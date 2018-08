Viergever: ‘Het is lekker om nu aan de andere kant te staan’

PSV leek zaterdag punten te verspelen bij PEC Zwolle, maar in blessuretijd scoorde Luuk de Jong zijn tweede en bezorgde hij de Eindhovenaren twee punten meer: 1-2. Mark van Bommel stelt dat de thuisploeg op een gegeven moment beter was, maar dat zijn spelers het geloof in een zege nooit hebben opgegeven.

“Aan het einde zie je dat PEC er een beetje doorheen zit en in de laatste vier, vijf minuten voel je dat de ruimtes groter worden. Je kreeg het gevoel dat hij toch nog kon vallen”, aldus de trainer voor de camera van FOX Sports. Of het geluk of een kwaliteit is dat PSV zo vaak in de slotfase scoort, dat zei Van Bommel niet te weten: “Je kan het van twee kanten bekijken.”

“De kwaliteit hebben wij in ieder geval. We hebben de spelers ervoor. Niet dat we gespecialiseerd zijn in de laatste minuten, maar dit kan altijd als je zulke spelers in het veld hebt lopen.” Jeroen Zoet denkt wel dat het een kwestie van ‘kwaliteit’ is: “We laten onze kop niet hangen en blijven erin geloven. Je blijft altijd hopen en geloven.”

Ook Nick Viergever is blij met de zege; de verdediger stoorde zich er als Ajacied vaak aan wanneer PSV in de slotfase toesloeg. “Dan was je uiteten en zag je dat PSV na 89 minuten gelijk stond. En als je dan thuiskwam, bleken ze toch weer gewonnen te hebben. Frustrerend”, aldus de linkspoot in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Het is lekker om nu aan de andere kant te staan.” Of de zege de kampioenskansen van PSV goed doet, dat weet Viergever niet: “Het is natuurlijk pas vroeg in het seizoen.” Overigens maakte De Jong tegen PEC zijn negende doelpunt in de Eredivisie die in de negentigste minuut of nog later viel. Enkel Matthew Amoah sloeg vaker toe in extremis: twaalf keer.