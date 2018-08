Buijs: ‘Ik ben blij voor hem, het is gewoon een fantastisch ventje’

FC Groningen was na twee nederlagen toe aan een overwinning en behaalde die zaterdag bij De Graafschap. De Trots van het Noorden had aan een doelpunt van Michael Breij voldoende om de club uit Doetinchem het zwijgen op te leggen: 0-1. Breij stond voor het eerst in de Eredivisie in de basis.

“Ik probeer het team te helpen en vandaag was dat met een goal. Volgens mij raakte ik de bal niet eens helemaal goed, maar het was een heel mooi moment. Ontlading, gekkenhuis”, aldus Breij tegenover FOX Sports. “Koppen is niet één van mijn sterke punten, maar hij zat er lekker in. Na zestig minuten was het batterijtje wel op.”

Danny Buijs besloot de matchwinner na 73 minuten naar de kant te halen ten faveure van Tom van de Looi. Hij is trots op de 21-jarige linksbuiten: “Michael had in de voorbereiding een uitstekende indruk achtergelaten. Ik ben ontzettend blij voor hem, het is gewoon een fantastisch ventje.”

“We hebben een heel vervelende start van het seizoen gehad en het is logisch dat er dan wat commotie komt. Dan is het wel verdomd lekker dat we die 0-1 over de streep trekken hier. Ik heb absoluut een aantal verbeteringen gezien ten opzichte van de eerste duels. Dat is ontzettend leuk.” Breij speelde overigens zijn vierde officiële wedstrijd voor de noorderlingen.