Druk op Cocu neemt toe na tweede competitienederlaag op rij

Phillip Cocu is nog maar vijf wedstrijden de trainer van Fenerbahçe, maar toch lijkt zijn positie al onder druk te staan. De Gele Kanaries werden in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Benfica, verloren van Malatyaspor en gingen ook zaterdagavond in de eigen competitie onderuit.

De club uit Aziatisch Istanbul ging met minimaal verschil het schip in tegen Göztepe (1-0), de nummer zes van het vorige voetbaljaar. Het verschil werd gemaakt door Halil Akbunar. De linkshalf pikte de bal na 66 minuten op en besloot vanaf een meter of twintig uit te halen. Doelman Volkan Demirel was volstrekt kansloos.

Fenerbahçe creëerde niet veel en in de eerste helft had men slechts drie balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied. De laatste keer dat Fenerbahçe twee nederlagen op rij leed in de Süper Lig, en in die duels ook niet tot scoren kwam, was in 1997/98. Cocu en consorten kunnen zich nu richten op het thuisduel met Kayserispor.