Cocu keert met succes terug voor ‘permanent doelwit van PSV’

In dienst van PSV lukte het Phillip Cocu niet om Diego Reyes binnen te halen, maar als trainer van Fenerbahçe is hij daar wel in geslaagd. De verdediger komt transfervrij over van FC Porto en tekent een contract voor twee seizoenen, zo maakt Fenerbahçe zaterdagmiddag bekend. In de verbintenis is een optie voor een extra seizoen opgenomen.

De Mexicaan is na Michael Frey, Berke Özer, Baris Alici, Islam Slimani, Ferdi Kadioglu en André Ayew alweer de zevende versterking voor Fenerbahçe. Twee maanden geleden liep het contract van Reyes bij Porto af, waardoor hij nu transfervrij de overstap maakt naar Istanbul. De 25-jarige stopper werd in 2013 door Porto weggehaald bij Club América uit Mexico en kwam in 5 jaar tot 22 competitieduels. Hij werd ook verhuurd aan Real Sociedad en Espanyol

Reyes, die het WK miste vanwege blessureleed, speelde 53 interlands voor Mexico. In 2014 werd hij al in verband gebracht met PSV en drie jaar later doken er weer geruchten op over de interesse van de Eindhovenaren. Hij bleef echter bij Porto en speelde vorig seizoen twaalf competitieduels. Reyes overtuigde Porto niet voldoende om een nieuw contract aangeboden te krijgen.