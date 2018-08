‘Dan is hij klaar voor Real, hij mag niet nog meer speeltijd verliezen’

Real Madrid betaalde Flamengo vorig jaar al 45 miljoen euro voor de diensten van Vinícius Júnior en de achttienjarige aanvaller heeft zich deze zomer voor het eerst aangesloten bij de selectie van de Koninklijke. Real trok Vinícius aan met het oog op de toekomst, maar het Braziliaanse talent moet door het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus mogelijk eerder aan de bak dan in eerste instantie de bedoeling was. Rivaldo denkt in ieder geval dat zijn jonge landgenoot er klaar voor is.

“Als Vinícius niet speelt is dat een beslissing van de coach, maar zal het geen keuze zijn om de speler in bescherming te nemen. Als hij deel uitmaakt van de selectie, is dat omdat hij klaar is om te spelen. Hij zou niet nog meer speeltijd mogen verliezen”, is de voormalige aanvaller van onder meer Barcelona duidelijk in gesprek met BRT News.

Real-voorzitter Florentino Pérez hoopt dat Vinícius zich op eenzelfde manier kan ontwikkelen als Neymar deed nadat hij Santos inruilde voor Barcelona en Rivaldo is van mening dat de Champions League-winnaar daar beter zo snel mogelijk mee kan beginnen: “De start van een seizoen is het beste moment om een speler te laten debuteren. Als de grote wedstrijden eraan zitten te komen is het veel lastiger om een debutant in te brengen.”

In Spanje wordt de afgelopen dagen veel gesproken over een besluit van de voetbalbond om een aantal LaLiga-wedstrijden af te laten werken in Noord-Amerika. Rivaldo is het net als een groot deel van het publiek en de spelers niet eens met deze deal: “Het lijkt erop dat het een financiële kwestie is. Het is alsof ze geen rekening houden met de supporters van de Spaanse clubs.”