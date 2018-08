Ajax gewaarschuwd voor ‘rijzende ster’ bij Dynamo Kiev: ‘Hij kan bijna alles’

Op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League moet Ajax nog één horde nemen. Voor de Amsterdammers wacht woensdagavond de heenwedstrijd van het tweeluik met Dynamo Kiev. Met de Oekraïense ploeg treft Ajax een defensieve en stugge tegenstander, zo weet commentator en presentator Viktor Vatsko.

“Ajax kan een defensieve tegenstander verwachten, die op de counter wil toeslaan. Dynamo Kiev is weliswaar de underdog, maar ze spelen heel gedisciplineerd en georganiseerd. Het zal voor Ajax lastig worden om te scoren”, aldus Vatsko in gesprek met de NOS. Dynamo Kiev kreeg dit seizoen pas één doelpunt tegen: Slavia Praag scoorde in het heenduel van de derde voorronde van de Champions League, dat in 1-1 eindigde, vanuit een strafschop.

Volgens Vatsko moet Ajax op Viktor Tsyhankov letten. "Zijn ster is rijzende. Hij is nu al reserve-aanvoerder, dat zegt wel genoeg. Viktor kan bijna alles. Goals maken, voorbereiden, maar ook defensief in zijn taak spelen. Iedereen hoopt hier dat hij in de voetsporen kan treden van grote spelers als Andriy Shevchenko”, zegt de commentator en presentator. “Iedereen in Oekraïne vergelijkt Viktor met Andriy Yarmolenko, maar dat is niet terecht.”

“Het zijn twee verschillende types. Yarmolenko heeft bijvoorbeeld niet de snelheid van Tsyhankov en wil de bal het liefst in de voet hebben. Ik denk dat het voor zijn ontwikkeling beter is om binnen enkele jaren te vertrekken. In Engeland, Spanje, Duitsland of Italië moet hij zich dan opnieuw bewijzen. Ik ben ervan overtuigd dat hem dat gaat lukken”, concludeert Vatsko, die ook Benjamin Verbic aanwijst als gevaarlijke speler bij Dynamo Kiev. “Hij verkeert in een goede vorm. Die twee kunnen het verschil maken.”

Ajax rekende op weg naar de Champions League in 2010 al eens af met Dynamo Kiev. “Je weet van Europese wedstrijden, zeker in de Champions League, dat daar een speciale sfeer hangt. De tijden met de vlaggen en de klokkenluider brengen nog steeds kippenvel”, herinnert Urby Emanuelson zich in gesprek met Ajax TV. “In die wedstrijd was er een fantastische sfeer. In de jaren daarna kwam er ook meer sfeer in het stadion. Ik weet nog wel dat er in de beginjaren veel over werd geklaagd.”