Ödegaard maakt mogelijk meteen slachtoffer: ‘Helaas gaat het soms zo’

Vitesse maakte dinsdagmiddag melding van de komst van Martin Ödegaard, die het aankomende seizoen wordt gehuurd van Real Madrid. De deal zal echter niet door iedereen in de selectie van de Arnhemmers met gejuich zijn begroet, aangezien de concurrentie in de selectie van trainer Leonid Slutsky weer verder is toegenomen. Thomas Bruns lijkt nu het eerste slachtoffer te worden van de deal met de Koninklijke.

De kans dat de 26-jarige middenvelder in GelreDome blijft, lijkt namelijk klein: “Helaas gaat het soms zo in voetbal. Persoonlijk wil ik vooral spelen en het plezier in voetbal terugvinden. Dat kan in Nederland zijn, maar ook daarbuiten. Ik hou alle opties open”, legt hij uit in gesprek met TC Tubantia. Bruns kwam vorig jaar over van Heracles Almelo en ligt nog tot medio 2021 vast in Arnhem.

De Tukker begon een jaar geleden goed aan zijn avontuur bij Vitesse, maar verdween tegen het einde van het afgelopen seizoen tot zijn eigen teleurstelling naar de reservebank. Door de komst van Ödegaard lijken de kans voor Bruns, die tot nu toe goed was voor 4 goals en 5 assists in 43 wedstrijden in het geel-zwart, nog verder geslonken.